Colpo under in attacco per il San Marco. Partita la campagna abbonamenti

Il San Marco piazza un altro colpo di mercato in attacco assicurandosi le prestazioni di Marco Narciso, classe 2004, nelle ultime due stagioni al Foggia Incedit. Cinque gol in 13 apparizioni nell'ultimo campionato di Eccellenza Puglia girone A. In quello precedente, nel girone A di Promozione pugliese vinto dai foggiani, collezionò sette presenze e due marcature.

Il club celestegranata ha inoltre lanciato la campagna abbonamenti. Saranno tredici le partite di campionato al "Tonino Parisi". Acquistando l'abbonamento si avrà però diritto a vederne 12 perchè una partita sarà Pro Asd San Marco e in quella giornata, da stabilire successivamente, gli abbonamenti non saranno validi.

Di seguito sono elencati i costi degli abbonamenti e dei biglietti d'ingresso alle singole gare.

Abbonamento uomo 80 euro

Il biglietto d'ingresso uomo 10 euro

Abbonamento donna 50 euro

Il biglietto d'ingresso donna 5 euro

Coppa Italia ingresso unico 5 euro sia uomini che donne (abbonamenti non validi per la Coppa)

Gratis over 70

Gratis under 16

Punti vendita abbonamenti:

Bar Hollywood

Piante e Fiori Padre Pio

Pane e Pomodoro