Un ritorno a centrocampo per il San Marco

Dopo una parentesi al Real San Giovanni in Promozione Puglia girone A, Luigi Cristofaro, centrocampista classe 1995, fa ritorno al San Marco. Nella passata stagione aveva iniziato in celestegranata mettendo insieme tre apparizioni prima di cercare più spazio nella squadra della città di San Pio dove ha collezionato altre otto presenze condite da una rete. Crescituo nel Sant'Onofrio di San Giovanni Rotondo, ha vestito in carriera le casacche del San Giovanni, del Manfredonia, del Sammarco e, dal 2018, ha collezionato un totale di 38 presenze e una rete con la squadra di San Marco in Lamis.