San Marco: fatta per un colpaccio in attacco

Il San Marco alza l'asticella e punta a una stagione da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza pugliese. Dopo due salvezze consecutive ai play-out prima e molto più tranquillamente all'esito del torneo appena conclusosi, i celestegranata vogliono radicarsi come quarta forza calcistica di Capitanata dopo Foggia, Cerignola e Manfredonia. Ma per farlo bisognerà allestire una rosa in grado di lottare per il vertice del girone A. Una ossatura di base c'è e sicuramente non mancheranno le conferme pesanti come quelle di bomber Salerno, Colella a centrocampo e di larga parte del pacchetto difensivo. Ovviamenente la prima conferma è quella di mister Marcello Iannacone che continuerà a guidare i sammarchesi. Ma sono indubbiamente i colpi in entrata quelli a cui i tifosi guardano con grande interesse. Il primo, praticamente fatto, è quello di un bomber di razza come di Pasquale Trotta, classe 1987, "cecchino" del Manfredonia per tante stagioni e reduce dalla doppia esperienza con le casacche di San Severo (sette gol) e Canosa (dieci gol) nell'ultimo campionato della "premier league" pugliese. Ne seguiranno altri e i nomi più gettonati, quelli su cui ci sarebbero gli interessi della dirigenza garganica, porterebbero ai profili di Diego Quitadamo, trequartista reduce dalla promozione in Serie D con il Manfredonia; Giuseppe Telera, difensore nell'ultima stagione al Barletta in D; Matteo Colangione, "corazziere" di esperienza nell'ultima stagione a San Severo prima e Spinazzola poi; Angelo Rubino, esterno difensivo anch'egli reduce dall'esperienza col San Severo; Rodolfo De Vivo, trequartista quest'anno in forza al Biseglie. Ovviamente un occhio di riguardo, obbligatorio, sarà rivolto agli under. Anche in questo caso i tifosi sognano colpi di spessore come il ritorno dell'esterno Gianluigi Bevilacqua, fresco di promozione in D col Manfredonia, cresciuto nel settore giovanile del San Marco, o addirittura di Francesco Nardella, decisamente più difficile da agganciare considerato che l'esterno d'attacco, passato anch'egli dal settore giovanile sammarchese, è reduce da una stagione in D col Forlì con cui ha messo a segno due gol in 17 apparizioni e ha pure giocato quattro gare nella Viareggio Cup con la casacca della Rappresentativa di Serie D.

Al momento, dunque, l'unico addio ufficiale in casa San Marco è quello di Paolo Augelli che, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha declinato la proposta di fare da allenatore in seconda di Iannacone. Per lui si profila un incarico da mister di una prima squadra in Capitanata.