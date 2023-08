Una roccia per il centrocampo del Real Siti

Giusto per non perdere il gusto del fascino dello straniero, il Real Siti ufficializza il suo primo colpo di mercato non italiano con il centrocampista ivoriano naturalizzato francese Othniel Manassé Mabo, classe 1998, proveniente dalla Serie C Transalpina. Con il Saint Jean le Blanc, infatti, ha collezionato 25 presenze e due gol nel biennio 2020-2022.

"Mabo ha qualità che cercavamo, difficili da trovare, come forza e dinamismo. Stiamo cercando profili adatti all' idea tattica del mister e per questo ogni nuovo ingresso viene studiato, discusso e condiviso", commenta il direttore generale Roberto Di Fonso. Il regista sarà in Italia intorno al 10 di agosto e sarà a disposizione sin da subito.