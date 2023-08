Due difensori per il Real Siti

Altri due volti nuovi per il Rel Siti che puntella la difesa con Salvatore Spadaccino e Santiago Muzzo. Il primo, classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Foggia e ha esordito in Eccellenza Molisana nella passata stagione giocando nel Gambatesa prima e nel Campomarino poi. Il secondo è un argentino col passaporto spagnolo classe 2001. Cresciuto nel settore giovanile dell'Atletico Tucuman, ha giocato negli Usa con il Manitoba e, nella passata stagione, ha giocato nel Milazzo in Eccellenza siciliana mettendo a segno due gol e distinguendosi tra i migliori elementi della categoria.