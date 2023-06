Rivoluzione Real Siti: nuovo mister e nuovo general manager

Il Real Siti volta pagina. La società di Giannatempo&Fiordelisi vuole rilanciare le proprie ambizioni dopo due stagioni sostanzialmente anonime sotto il piano dei risultati, ma comunque positive per individualità d'oltreconfine emerse. La "colonia straniera" verdazzurra selezionata dall'ormai ex "diesse" Di Giacomo (in procinto di accordarsi con il Real Guglionesi in Eccellenza molisana dove dovrebbe andare ad allenare l'ex San Severo e Orta Nova Francesco Bonetti) ha fatto emergere bomber di razza come Thomas Perchaud due stagioni fa e Alexis Ramos in quella appena conclusa. Né sono mancati altri elementi che comunque si sono ben distinti al primo impatto con il calcio italiano. Merito anche della guida di mister Pino Lo Polito il quale, tuttavia, non è evidentemente riuscito a conseguire risultati sul campo che fossero più di semplici salvezze.

Motivo per cui la squadra di Stornara e Stornarella cambierà musica. L'Eccellenza è un campionato dove, alla lunga, per quanto si possa puntare su novità, sorprese e under, è sempre l'esperienza quella che garantisce i risultati. Un Real Siti che, probabilmente, tornerà a parlare italiano affidandosi ad elementi di categoria. A sceglierli sarà Michele Rossetti, dirigente sportivo di lungo corso nonostante l'ancor giovane età, che torna al Real Siti in veste di general manager. Ufficializzato anche il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Antonio Ciurlia, foggiano e con numerose esperienze non solo nel calcio dilettantistico di Capitanata, reduce dalla vittoria del campionato di Promozione molisana alla guida della Polisportiva Fortore.