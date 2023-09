Eccellenza: pari nel derby tra Incedit e San Marco. Il San Severo crolla e il Real Siti vince

Termina in parità il derby tra Foggia Incedit e San Marco al campo Figc. Succede tutto nel giro di quattro minuti nel primo tempo. I "canarini" si portano in vantaggio con Doukoure al 26' ma Colella pareggia i conti al 30' per i garganici. Terzo pareggio di fila per i foggiani di mister La Salandra. Nei giorni scorsi, il club del capoluogo dauno ha tesserato nuovamente l'attaccante Marco Monopoli, classe1996, autore di 6 gol in 11 gare nella seconda parte della scorsa stagione.

Il San Severo crolla a Polignano a Mare dove i padroni di casa del Polimnia calano il poker grazie a D'Amico, Roncone e a una doppietta di Emane. I giallogranata sono ultimi a quota zero dopo tre giornate. Unica magra consolazione è il penalizzato Canosa a -4 ma che, tuttavia, ha vinto una gara e ne ha pareggiate due.

Il Real Siti si impone per 3-1 in casa sul Borgorosso Molfetta. A segno il neo arrivato Alexander Mlinde, classe 2000, al 10'. Raddoppio di Grasso al 31'. Nella ripresa i molfettesi accorciano le distanze con Cubaj al 33' ma, dieci minuti dopo, Cormio chiude definitivamente i conti al "San Rocco". Sempre a proposito di mercato, nei giorni scorsi, il direttore sportivo Michele Rossetti ha piazzato il colpo Francesco Tricarico tra i pali. Il classe 2002 cresciuto nel Cerignola, nella passata stagione, ha giocato nel Nola in Serie D, collezionando 11 presenze e incassanod 17 gol prima di trasferirsi al Molfetta con cui, però, non è mai sceso in campo nel girone H di Serie D.