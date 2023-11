Eccellenza: blitz San Marco, pari Real Siti, Incedit ko

In Eccellenza Puglia girone A successo del San Marco che vince 2-1 sul campo della Molfetta Sportiva. Nella prima frazione vantaggio garganico di Azzarone. I molfettesi però chiudono il tempo in pareggio con Musaio ma, nella ripresa, è Trotta a regalare il gol vittoria ai celestegranata che, in classifica, passano a quota 13 punti raggiungendo il Foggia Incedit, oggi sconfitto 1-0 a Canosa a segno con Bayo. I foggiani arrivavano la match gasati dalla vittoria di Coppa Italia di categoria a Bisceglie contro l'Unione Calcio in settimana (a segno Doukoure e Siclari intermezzati dal momentaneo pareggio di Amoroso). Pareggia il Real Siti in casa contro il Polimnia. I verdazzurri passano subito in vantaggio con Di Bari ma vengono riacciuffati dagli ospiti, rimasti in dieci, con Emane. La squadra di mister Ciurlia è al secondo posto a 23 punti assieme al Molfetta. Mestamente ultimo il San Severo che ha perso 6-0 a Corato.