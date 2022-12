Ancora un ko per il Pietramontecorvino

Crisi senza fine per il Pietramontecorvino che rimedia la sua quinta sconfitta di fila in campionato, la terza consecutiva per mister Mennella che ha sostituito Di Flumeri. Oggi è toccato al Campomarino fare festa, per di più al campo sportivo del paese dei Monti Dauni. Termina 2-4 per gli ospiti. A segno D'Amore e Turzo per i rossoneri che, però, non hanno mai dato davvero l'impressione di poter raddrizzare la gara.

Sul fronte mercato si registrano gli addii di Francesco Leccese, portiere classe 2004 passato al Lucera e di Gabriele Pipoli, centrocampista classe 1994 passato alla Nuova Daunia (dove raggiunge l'attaccante Carella). Sono invece arrivati due centrocampisti: Stefano Marea, classe 2003, dall'Orta Nova e Simone Lubrano, esterno classe 2004, dal San Severo.