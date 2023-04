Il Pietra perde in casa contro il Bojano

Una scofitta casalinga che non ci voleva per il Pietramontecorvino di mister Mennella battuto al Comunale dal Bojano per 4-2. Una partita in cui, però, i molisani non hanno mai sofferto il pericolo di essere riacciuffati dai rossoneri dei Monti Dauni che sono andati a segno con D'Amore che accorciava le distanze sul 2-0 per gli ospiti e Rizzelli che segnava la rete del 2-3 prima che gli avversari chiudessero definitivamente i conti calando il poker (Mauriello, Bomba, Drini e Diallo i marcatori). In classifica i petraioli sono a +5 sulla zona play-out il cui posto più elevato è attualmente occupato dal Castel di Sangro.