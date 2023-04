L'Orta Nova brinda alla salvezza nell'ultimo atto "casalingo" stagionale (a San Ferdinando in attesa di poter finalmente tornare a giocare in casa ortese dove, tuttavia, deve ancora essere indetta la gara per la ristrutturazione del campo sportivo). La squadra di mister Di Flumeri bette per 3-2 il Canosa. A segno Nannola con una doppietta e Valentino per gli ortesi, Trotta e Caputo per i canosini.