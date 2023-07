Terzo colpo in entrata per il Foggia Incedit che ufficializza Francesco Martignetti, esterno sinistro calsse 2003, nell'ultima stagione e mezza al San Severo dove ha giocato un totale di 19 partite e messo a segno una rete. Cresciuto nell'Eagles San Severo prima e nel Campobasso poi, ha fatto parte del Fano nella stagione 2021/2022 prima di fare ritorno alla sua città natale a metà stagione e inizare a scendere in campo nel torneo di Eccellenza Puglia girone A.