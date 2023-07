Colpo in attacco per il Foggia Incedit

Il colpo in attacco del Foggia Incedit risponde al nome di Amara Doukoure, classe 1993, nell'ultima stagione in forza all'Unione Sportiva Mola prima (11 presenze e 8 gol) e al Bisceglie poi (due reti in dodici gare). Un arrivo che sicuramente va ad arricchire un reparto dove già figurano Siclari e Grumo. La punta ivoriana ha indossato le casacche di Gelbison, Battipagliese, Brian Lignano Calcio e Valdiano prima della sua consacrazione nel 2019-2020 quando con la Virtus Matino ha conquistato il titolo di capocannoniere del girone B di Promozione Puglia, andando a segno 17 volte nei 18 match disputati. Nella stagione successiva ha giocato con il Grottaglie, prima dell'exploit nel Città di Gallipoli di due stagioni fa con altri 20 gol messi a segno.