Manfredonia, la Serie D è quasi tua

Il Manfredonia ha solo 90 minuti di distanza dall'agognata promozione in Serie D, che però passerà attraverso la finale play-off contro la vincente del girone B, essendo +8 il distacco sul Bisceglie secondo in classifica. Come da pronostico e a coronamento di una stagione straordinaria in cui non è mai stato in discussione il valore della squadra di patron Di Benedetto e di mister De Candia. In attesa di poter finalmente riabbriacciare il "Miramare" ormai quasi rimesso a nuovo, i sipontini disputano la loro ultima gara casalinga della stagione in quel di Apricena contro il Real Siti di mister Lo Polito, ampiamente salvo da tempo e che, come naturale che fosse, ha letteralmente mollato nelle ultime domeniche. Il derby termina 2-1 per i biancocelesti che però passano in svantaggio al 4' per via della rete messa a segno dal verdazzurro Taccarelli. Ci pensano poi il solito Giambuzzi al 17' della prima frazione e Quitadamo al 28' della ripresa a rimettere le cose a posto per i manfredoniani che da stasera sono a quota 64 in classifica. Sabato prossimo ultimo atto a Canosa, poi testa all'ultima fatica per conquistare la meritata Serie D.