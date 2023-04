Pirotecnico 4-3 per il San Marco nel derby. Il Foggia Incedit retrocede in Promozione

Sia chiaro: non era questa la partita che avrebbe deciso le sorti del Foggia Incedit. La retrocessione in Promozione dei "canarini" parte da lontano ed è figlia di una stagione balorda e che pure era nata sotto ben altri auspici per la compagine di mister La Salandra. Che non era certo da bassifondi della classifica ad inizio torneo e men che meno dopo la campagna rafforzamenti invernale. E resta il rammarico per essersi svegliati troppo tardi con tre vittorie sulle quattro complessive racimolate dai foggiani nelle ultime cinque gare di campionato (anche se due dei quattro successi complessivi sono stati ottenuti contro la disastrata Vigor Trani). Al Real Siti, oggi, bastava un punto per evitare i play-out contro l'Incedit. Ne ha presi addirittura tre senza nemmeno giocare contro i tranesi che hanno pensato bene di non presentarsi a Stornara. La stagione dei foggiani si chiude al penultimo posto con 18 punti frutto di quattro vittorie e 6 pareggi. Ben 16 le sconfitte subite per appena 30 gol fatti (secondo peggior attacco del torneo) e 42 subiti.

Il San Marco, invece, aveva già centrato l'obiettivo stagionale della salvezza. Impresa firmata ancora da mister Iannacone che, con 34 punti, ha fatto decisamente meglio della passata stagione conclusasi a quota 23 e al penultimo posto con una salvezza conquistata ai play-out contro l'Orta Nova. Dieci vittorie, quattro pareggi e dodici sconfitte per 33 gol fatti e 39 subiti. Una salvezza di cui bomber Salerno è stato indubbio protagonista con 14 gol messi a segno.

Per quel che concerne il derby odierno al campo Figc del capoluogo dauno, i foggiani si portavano sul doppio vantaggio grazie a una autorete e al gol di Albano. I sanmarchesi reagivano con Coco e la doppietta di Ruggieri, i dauni pervenivano poi al pari prima che De Cesare siglasse la rete decisiva del 4-3 per i garganici.