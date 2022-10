San Severo, così non va. Vince il Canosa di misura

Squadra in casa

Squadra in casa Canosa

San Severo, così non va. I giallogranata perdono 2-1 a Canosa e, dopo tre giornate, hanno un terzo dei punti che, sulla carta, avrebbero potuto raccogliere considerando l'organico a disposizione di mister Rufini. I canosini non sono sicuramente quelli della passata stagione visto che hanno sensibilmente migliorato l'organico. E passano in vantaggio al 30' con un calcio di rigore trasformato da Lorusso. I sanseveresi reagiscono allo scadere della prima frazione con Cristofaro Morra che insacca di testa alle spalle del portiere dei padroni di casa. Nella ripresa, però, i rossoblù mettono a segno la rete decisiva con Thomas al 78'.