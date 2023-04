Pietramontecorvino travolto. 90 minuti per evitare i play-out

Il Pietramontecorvino crolla in casa del Campomarino. Finisce 5-1 e adesso la faccenda salvezza per i rossoneri dei Monti Dauni di mister Mennella si complica. Già, perché da stasera i petraioli sono virtualmente in zona play-out a quota 30 punti assieme alla Virtus Gioiese, prossimo avversario al Comunale nell'ultima gara della regular season. L'Aurora Ururi, che farà visita al Venafro ormai tranquillo, di punti ne ha 20. I play-out si disputerebbero, quindi, tra terzultima e quartultima solo se il distacco fosse non superiore a 9 punti. Tradotto: il Pietramontecorvino deve pensre solo a vincere. Niente calcoli, niente speranze su altrui disgrazie.