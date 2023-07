Nuovo attaccante per il Real Siti

Colpo in attacco per il Real Siti che si assicura l'ex Pietramontecorvino Alessandro Melino, bomber "tascabile" classe 1993, andato a segno otto volte con i rossoneri dei Monti Dauni nell'ultimo torneo di Eccellena molisana. In carriera ha giocato nello Sporting Daunia in Prima Categoria segnando 25 gol in quattro stagioni; Herdonia in Seconda Categoria mettendo a segno 15 gol in un campionato; Polisportiva Sammarco andando a segno otto volte in un campionato di Prima Categoria; Roseto, 30 gol in due stagioni tra Promozione ed Eccellenza; Orta Nova in Eccellenza con cui andò a segno nell'unica gara giocata prima di subire un brutto infortunio; Foggia Incedit in Prima Categoria e Lucera con cui segnò quattro gol in altrettante partite in Promozione 2020/2021. Gli ultimi due campionati li ha giocati indossando la cacacca dei petraioli andando a segno complessiivamente in 16 occasioni nella "premier league" del Molise.

"Tecnica, fantasia, senso del gol. Queste le sue caratteristiche. Fortemente voluto da mister Ciurlia che conosce tutti i pregi di questo "folletto" che vede la porta come pochi. Melino è uno di quei classici giocatori che avrebbe meritato categorie superiori. Ha tutto: applicazione, furbizia e in più è un professionista negli allenamenti. Ci darà una grossa mano", commenta il general manager Michele Rossetti.