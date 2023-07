Altra conferma under per il Foggia Incedit che rinnova con l'attaccante classe 2004 Simone La Zazzera, cresciuto nella Cosmano e poi nel settore giovanile dei "canarini". Anche per lui, nella passata stagione, è arrivato l'esordio in Eccellenza Puglia girone A. Ruolino positivo il suo con una rete messa a segno in tre partite.

New entry, intanto, nello staff del club del capoluogo dauno. Arriva Stefano D'Amore, ex arbitro LND dal 2006 al 2013, nelle ultime due stagioni alla Nuova Daunia.