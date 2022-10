Manfredonia bloccato dal Bisceglie. Corato-Foggia Incedit sospesa

Che fosse difficile fare gol al Bisceglie lo si era capito. Che fosse impossibile è notizia fresca. Perché nemmeno la capolista Manfredonia, oggi, è riuscita a bucare la porta dei nerazzurrostellati che portano a 6 le domeniche in cui la propria porta resta immacolata. In classifica non cambia nulla dal momento che le due compagini restano attualmente le regine indiscusse del girone A di Eccellenza pugliese. Tuttavia il Manfredonia può sorridere per aver passato il turno di Coppa Italia di categoria avendo pareggiato in settimana il derby col San Severo al "Ricciardelli" (a segno De Vita per i giallogranata al 30' e pareggio di Potenza su rigore al 69') dopo averlo battuto 2-0 all'andata.

Il Corato resta al terzo posto non avendo potuto disputare il secondo tempo contro il Foggia Incedit. Squadre sotto la doccia prima del previsto per l'infortunio occorso all'arbitro sul finire della prima frazione di gioco. Tuttavia le squadre si sono ritrovate per il cosiddetto "terzo tempo" in un clima di serenità con tanto di ringraziamenti a mezzo social del Foggia Incedit per l'ospitalità ricevuta dai coratini.