Rimonta Pietramontecorvino: da 2-0 a 2-3 sul campo dell'Aurora Ururi

Il Pietramontecorvino risorge. Nel senso letterale del termine. Impresa dei rossoneri di mister Di Flumeri al "Fiorilli" di Ururi dove i petraioli ribaltano l'iniziale 2-0 dei padroni di casa e lo fanno con Longo, Verderosa e Carella. Grande risposta caratteriale del Pietra che vince la sua prima partita in campionato e rimedia così al pesante rovescio casalingo per 0-3 subito mercoledì contro il Real Guglionesi dell'ex Foggia Antonio D'Allocco (a segno Balde con una doppietta e Mancuso). Il club dei Monti Dauni, infine, ha ufficializzato il ritorno di Guerino Turzo, terzino sinistro classe 2002 cresciuto nelle giovanili rossonere prima e in quelle del Foggia poi. Nelle ultime due stagioni ha collezionato 48 presenze in Serie D con la maglia dell'Atletico Fiuggi.