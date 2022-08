Due stranieri per il Real Siti

Il Real Siti non smentisce la sua peculiarità di club multinazionale e ufficializza altri due stranieri. Si tratta degli spagnoli Josemi Valencia Cardenes e Alexis Ramos Lopez. Il primo è un centrocampista offensivo classe 1999 che si è formato calcisticamente nella cantera dell’Atletico Madrid prima e del Betis Siviglia poi. Ha giocato col Betis B e con il Las Palmas B, collezionando molte presenze nella Tercera spagnola. Il secondo è una seconda punta classe 1998. Un passato nel Las Palmas, mentre con la maglia del Tamaraceite ha disputato un'intera stagione da titolare in Segunda B (la Serie C spagnola).