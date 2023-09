Coppa Italia: Lucera, buona la prima. Cinquina allo Sporting Apricena

Mister Palmieri aveva preannunciato la voglia dei suoi ragazzi di giocare una partita vera dopo un mese di preparazione atletica. E la voglia del Lucera ha fruttato cinque gol al Madrepietra Stadium nel derby contro lo Sporting Apricena nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia di categoria. L’albiceleste ci ha messo un po’ prima di piegare i blaugrana. O meglio, gli apricenesi hanno retto un tempo badando ovviamente a non prenderle considerato che la squadra di mister Acquaviva è stata ripescata in Promozione solo una ventina di giorni fa ed è ancora un cantiere aperto.

Il Lucera la sblocca al 13’ grazie a un calcio di rigore trasformato da Pozzozengaro. Penalty giustamente concesso dall’arbitro per atterramento di Balletta. Poi la prima frazione trascorre senza grossi sussulti con lo Sporting che riesce a contenere i lucerini anche se in più circostanze fa venire i brividi agli spettatori presenti sugli spalti quando la difesa sbanda non poco in fase di disimpegno o quando è il portiere di casa ad avere la palla tra i piedi. I leoni, quindi, riescono a raddoppiare solo nel recupero del primo tempo e lo fanno ancora una volta con Pozzozengaro. Rilancio di Carella raccolto sulla sinistra da Balletta che mette al centro per Mawa che a sua volta passa all’accorrente Pozzozengaro sulla destra il quale riesce a liberarsi dei diretti marcatori e a infilare alla destra di Caputo.

Nella ripresa l’Apricena potrebbe riaprirla subito. Al terzo minuto, infatti, lo Sporting usufruisce di un calcio di rigore, anche stavolta netto, per un fallo di mano di Colonna. Ma Prota spedisce a lato. Passano due minuti e il Lucera fa tris con capitan Gallo, servito da Cocinelli (il migliore in campo), che trafigge dalla distanza il portiere avversario, immobile nell’occasione. Caputo non impeccabile nemmeno in occasione del poker lucerino. Anche in questo caso, al 31’, il guardiapali apricenese resta di sasso di fronte alla sfera scagliata dalla distanza da Pozzozengero. Tripletta per il numero 7 che si porta il pallone a casa. La cinquina albiceleste arriva tre minuti dopo e a siglarla è Oscar Mawa che bagna come meglio non si potrebbe il suo ritorno tra i “leoni”. Ben lanciato per vie centrali dall’ottimo Cocinelli, supera in uscita il portiere e deposita la palla in fondo al sacco. Girandola di sostituzioni, i ritmi si abbassano, il Lucera chiude la contesa con ben otto under in campo e l’Apricena riesce a segnare il gol della bandiera con Prota che, al 43’, si rende protagonista di una percussione in diagonale e conclude il suo assolo con un tiro a incrociare che trafigge Carella.

SPORTING APRICENA – Caputo, Sereno (50’ Ciuffreda), Cesareo (76’ Barone), Di Cesare, Ruotolo, Salcuni, Senisi (64’ Pipoli), Pecorella, Hicham, Prota, Mastrogiacomo. In panchina: Capotosto, Migliore, Longo, Granatiero, Profilo. Allenatore: Nicola Di Lullo (Paolo Acquaviva squalificato)

LUCERA (4-3-3) – Carella, Manna (55’ Clemente), Botticelli (76’ Croce), Colonna, Cocinelli; Gallo (73’ Costantino), Ricciardi, Giu.Ventura (64’ Rotoli); Pozzozengaro (79’ Gab.Ventura), Balletta, Mawa. In panchina: Sabetta, Lo Vasto, Guascito, Leccese. Allenatore: Costanzo Palmieri

RETI – 13’ rig.Pozzozengaro, 47’ Pozzozengaro, 50’ Gallo, 76’ Pozzozengaro, 79’ Mawa (Lu); 88’ Prota (Ap)

NOTE – Angoli 4-1 per il Lucera. Ammoniti: Manna (Lu); Di Cesare (Ap). Recupero 5 minuti nel primo tempo, 3 minuti nel secondo tempo.