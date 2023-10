Coppa Italia: tris Lucera nel derby con la Cosmano

Primo round di Coppa Italia di categoria per il Lucera che batte nel derby 3-0 la Cosmano Sport e si proietta con fiducia alla trasferta di Canosa in programma domenica contro il Canusium. Gara vera, con mister Florio che fa ampiamente ricorso al turn over e manda in campo una squadra comunque capace di tenere alti i ritmi e di essere agonisticamente sul pezzo. Ma il Lucera di mister Palmieri riesce comunque ad avere la meglio e a creare molte più occasioni da gol degli ospiti.

Al 20' Iddi prende palla sul centrosinistra e serve Innocent a centroarea: il 9 lucerino non si fa pregare e batte Pignatiello. Al 22' Pozzozengaro tutto solo mette tra le braccia di Pignatiello. Al 23' Iddi crea scompiglio a sinistra e mette al centro dove Innocent si produce in una rovesciata sulla quale Pignatiello blocca sicuro. Al 37' unico sussulto ospite ma Carella esce prima che Cobuzzi riesca a toccare una palla servitagli in corridoio centrale. Un minuto dopo Iddi sgroppa da sinistra ma Pignatiello si salva sul primo palo e manda in corner. Calcio d'angolo dal quale scaturisce un colpo di testa dei lucerini bloccato dal portiere dauno. Al 39' si vede Pozzozengaro con una azione delle sue: percussione da destra, accentramento e tiro che però termina alto sopra la traversa.

Nella ripresa, al terzo, Pozzozengaro all'uso suo, ma il tiro a giro termina di pochissimo a lato. Al quinto Ventura imbecca Innocent che tutto solo davanti a Pignatiello mette fuori. Al nono Pozzozengaro ruba palla a destra e serve al centro per Innocent ma Pignatiello ha i riflessi pronti e respinge. Al 18' Rotoli pericolosissimo in area ma Pignatiello dice ancora una volta di no. Al 23 Innocent, ben lanciato in aream spreca sparando alto sulla traversa. Al 26' si rivede la Cosmano con un tentativo di Buonuono che attraversa tutta l'area piccola strizzando l'occhio alla linea di porta. All'80' ci riprova Rotoli, stavolta dalla distanza, Pignatiello sventa in due tempi. Il Lucera la chiude a due minuti dal termine: Pozzozengaro dialoga con Balletta sulla destra che si invola e mette al centro dove Oscar Mawa deve solo metterla alle spalle di Pignatiello. Nel recupero azione fotocopia del Lucera: solito Balletta a saettare sulla destra e servizio per Giuseppe Ventura che trova il salvataggio fortunoso del portiere. Al 92' calcio di rigore per il Lucera per fallo subito da Mawa e giustamente sanzionato dal direttore di gara. Dal dischetto Pozzozengaro non fallisce. Sempre il "furetto di Stornara" fa la barba al palo un minuto dopo. Termina così 3-0 il derby tra i "leoni" e i dauni.

LUCERA (4-3-3) - Carella, Manna, Botticelli (73' Lo Vasto), Croce, Clemente (55' Gab.Ventura); Rotoli, Giu.Ventura, Costantino (55' Ricciardi); Pozzozengaro, Innocent (70' Balletta), Iddi (55' Oscar). In panchina: Piserchia, Cocinelli, La Torre, Mininno. Allenatore: Costanzo Palmieri

COSMANO SPORT - Pignatiello, Roberto, Caggiano, Magnatta (84' Buononato), Di Giovanni, Consiglio, Bruno (82' Guadagno), Scopece (74' Tirella), Stufano (55' Buonuomo), Cagnazzo, Cobuzzi (55' De Palma). In panchina: Stango, Fiore, Del Grosso. Allenatore: Antonello Florio

RETI - 20' Innocent, 88' Mawa, 92' rig.Pozzozengaro (Lu)

NOTE - Arbitro: Sisto di Taranto. Ammoniti: Roberto, Pignatiello, Buonuomo (CS); Clemente, Innocent (Lu). Angoli 2-1. Recupero 5 minuti nel secondo tempo.