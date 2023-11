Coppa Italia Promozione: il Lucera passa il secondo turno con poker alla Cosmano nel derby

Il Lucera cala il poker e passa anche il secondo turno di Coppa Italia di categoria. A farne le spese, questo pomeriggio, la Cosmano Sport battuta per 4-0 al campo Figc. Non era facile per la squadra di mister Florio superare l’handicap del 3-0 della gara di andata. Ne è scaturita una contesa dove, in vista degli impegni di campionato di domenica, i due allenatori hanno approfittato per mischiare un po’ le carte, far rifiatare qualche titolare e vedere all’opera qualche under.

Pronti via e il Lucera passa in vantaggio in meno di 60 secondi. Pozzozengaro da destra vede l’inserimento di Mininno il quale entra in area e serve al centro dove il solito Oscar non si fa pregare e la butta dentro, sia pur dopo una iniziale ribattuta del portiere. Al terzo ci prova Pozzozengaro dalla distanza e la palla termina a lato di un soffio. Al 7’ arriva il raddoppio, sia pur viziato da un tocco di mano a centrocampo di un lucerino. Da lì si innesca Innocent sulla destra che serve il connazionale Oscar in area piccola, pronto a buttarla dentro. All’11’ primo sussulto foggiano con Bonuomo che spedisce alle stelle a pochi centimetri dalla linea di porta. Al 18’ Oscar potrebbe triplicare a tu per tu con Pignatiello ma, anziché scavalcarlo con un pallonetto, gli spara addosso la sfera del possibile 3-0. Sugli sviluppi dell’azione, a pochi secondi di distanza, ci prova Innocent ma Pignatiello risponde alla grande. Al 25’ Bonuomo ancora pericoloso per i dauni con un colpo di testa su cross proveniente da sinistra ma Piserchia si oppone. La prima frazione termina con un tentativo dalla distanza dei padroni di casa con Caggiano che manda di poco alto.

Nella ripresa si ripete il copione: passano tre minuti e il Lucera va a segno per la terza volta: Iddi apre a destra per Pozzozengaro che mette al centro un pallone invitante per Innocent che gonfia la rete. Passa un minuto e arriva il 4-0: Iddi parte palla al piede dalla metà campo, entra in area e, sia pur sbilanciato, riesce a servire il connazionale Innocent che insacca ancora. Al 22’ Balletta ruba palla e serve Iddi che manda di un soffio a lato a tu per tu con il portiere avversario. Passano quattro minuti ed è ancora Iddi a trovarsi solo davanti a Pignatiello che riesce a deviare miracolosamente in corner. Al 32’ occasionissima divorata dal Lucera con la coppia Iddi-Innocent che, assieme ad un altro compagno di squadra, si ritrovano da soli davanti a Pignatiello ma decidono di graziarlo. Al 34’ si rivede la Cosmano con Scopece, dalla distanza, che chiama l’esordiente Mascolo a sporcarsi i guantoni. Nel recupero si registra un tentativo di Balletta per il Lucera ma il suo diagonale si spegne di poco a lato.

Risposte confortanti per mister Palmieri in vista del derby di domenica a Troia contro un avversario decisamente ostico ma che bisognerà cercare di battere per non perdere di vista la vetta della classifica appannaggio del Capurso con due lunghezze in più dei “leoni”.

COSMANO SPORT – Pignatiello, Del Grosso, Caggiano, Lizzi (54’ Benedetto), Di Giovanni (73’ Caputo), Scopece, De Palma (54’ Cobuzzi), Santoro, Bonuomo (62’ Franzi), Cagnazzo (62’ Magnatta). Ortuso. In panchina: Castigliego, Roberto, Simone, Stufano. Allenatore: Antonello Florio

LUCERA (4-3-3) – Piserchia (60’ Mascolo); Gab.Ventura, Botticelli (60’ Manna), Croce, Cocinelli; Iddi, Costantino, Mininno (51’ La Torre); Pozzozengaro (51’ Balletta), Innocent, Oscar (46’ Lo Vasto). In panchina: Clemente, Ricciardi, Giu.Ventura, Colonna. Allenatore: Costanzo Palmieri

RETI – 1’ e 7’ Oscar, 48’ e 49’ Innocent

NOTE – Angoli 6-5 per il Lucera. Ammonito Croce (Lu). Recupero 4 minuti nel secondo tempo.