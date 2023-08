Coppa Italia: il Catanzaro è lo stesso di tre mesi fa. Il Foggia, purtroppo, no

Più che una partita di preliminari di Coppa Italia “Frecciarossa” sarà un test precampionato. Perché Catanzaro-Foggia questo sarà. Nella cornice del “Luigi Razza” di Vibo Valentia si affronteranno (a porte chiuse) i giallorossi di mister Vivarini, reduci dal trionfo nel girone C di Serie C che li ha meritatamente portati in cadetteria, e i rossoneri di mister Cudini, con soli cinque giorni di preparazione e una rosa dalla quale, in questo momento, è praticamente impossibile tirare fuori undici elementi adatti a schierarsi con il 4-3-3. Con l’aggravante di permettersi pure il “lusso” di tenere fuori rosa Nobile, Odjer, Vacca e Vuthaj (Frigerio è un assente giustificato), attualmente estromessi dal progetto Foggia così come, sia pur virtualmente, lo sono anche i vari Garattoni, Rizzo, Frigerio e finanche Beretta, pronti a essere sacrificati sul mercato in caso di offerte economicamente vantaggiose per le casse del club di patron Canonico. Unici volti nuovi, che presumibilmente saranno già gettati nella mischia, quelli dei centrocampisti Alessio Rossi, classe 2003, cresciuto nell’Empoli e reduce da un campionato al San Donato Tavarnelle nel girone B di Serie C e quello di Andrea Marino, classe 2001 di proprietà della Lazio, alla Fidelis Andria con mister Cudini nella seconda metà della passata stagione.

Il Catanzaro, dal canto suo, ha problemi di abbondanza. Una rosa che, rispetto a quella dello scorso campionato, ha visto gli addii di Martinelli e Tentardini, passati al Cerignola; Cianci, passato al Taranto; Mulè, passato all’Avellino; Cinelli e Rolando attualmente svincolati. Ma sicuramente ci saranno altre uscite per un organico decisamente corposo e con più di qualche elemento per il quale l’anagrafe, non più “verde”, potrebbe decretarne la cessione.

Pochi volti nuovi e tutti giovani di belle speranze quelli arrivati finora in Calabria: i difensori Kratev dalla Fiorentina e Veroli dal Cagliari; i centrocampisti Olivieri dal Frosinone e Pompetti dal Sudtirol; gli attaccanti Ambrosino dal Cittadella e D’Andrea dal Sassuolo, certificano la volontà della società calabrese di puntare a un anno di transizione senza possibilmente spendere cifre folli, valorizzando giovani (altrui) per poi consolidarsi negli anni a venire.

Il resto della rosa catanzarese è cosa nota. Confermati i vari Fulignati tra i pali, Brighenti, Gatti e Scognamillo in difesa; Bombagi, Ghion, Pontisso, Sounas e Verna a centrocampo e, soprattutto, il tandem di grandi ex Foggia quali Iemmello e Curcio in attacco, reparto potenzialmente top anche per la Serie B considerando le permanenze di Biasci, Vandeputte e Brignola.

Arbitro dell’incontro sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria. Calcio d’inizio sabato 5 agosto alle 18.

Di seguito l'attuale rosa del Catanzaro. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti relative alla stagione 2022/2023 (play-off, play-out e Coppe escluse)

CATANZARO – Allenatore: Vincenzo Vivarini



PORTIERI

Edoardo Borrelli (Proveniente dall’Ostiamare – 2004) (32/-30)

Andrea Fulignati (Confermato – 1994) (35/-15)

Andrea Sala (Confermato – 1993) (1/-2)

DIFENSORI

Nicolò Brighenti (Confermato – 1989) (32/0)

Pasquale Fazio (Confermato – 1989) (10/1)

Riccardo Gatti (Confermato – 1997) (5/1)

Dimo Krastev (Proveniente dalla Fiorentina – 2003) (22/1 nella Primavera)

Stefano Scognamillo (Confermato – 1994) (33/3)

Davide Veroli (Proveniente dal Cagliari – 2003) (26/5 nella Primavera)

CENTROCAMPISTI

Francesco Bombagi (Confermato – 1989) (18/2)

Andrea Ghion (Confermato – 2000) (32/1)

Panos Katseris (Confermato – 2001) (13/1)

Andrea Olivieri (Proveniente dal Frosinone – 2003) (8/0)

Marco Pompetti (Proveniente dal Sudtirol – 2000) (17/0)

Simone Pontisso (Confermato – 1997) (30/2)

Dimitrios Sounas (Confermato – 1994) (30/7)

Luca Verna (Confermato – 1993) (34/2)

Nana Welbeck (Confermato – 1994) (11/0)

ATTACCANTI

Giuseppe Ambrosino (Proveniente dal Cittadella – 2003) (15/1 + 4/1 nel Como)

Tommaso Biasci (Confermato – 1994) (34/16)

Enrico Brignola (Confermato – 1999) (13/2 + 20/2 nel Cosenza)

Alessio Curcio (Confermato – 1990) (34/9)

Luca D’Andrea (Proveniente dal Sassuolo – 2004) (5/0)

Pietro Iemmello (Confermato – 1992) (34/25)

Mario Situm (Confermato – 1992) (24/2)

Jari Vandeputte (Confermato – 1996) (34/11)