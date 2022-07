Colpaccio in attacco per il San Severo

Colpaccio del San Severo che sistema l'attacco con l'arrivo del bomber Pasquale Trotta, classe 1987, proveniente dal Manfredonia, con cui, da capitano, ha messo a segno 16 gol in 24 presenze nell'ultimo campionato di Eccellenza pugliese. La punta che affiancherà De Vita, arrivato dall'Atletico Vieste, proviene da quattro stagioni di fila con i sipontini con i quali ha segnato ben 79 gol tra Prima Categoria, Promozione ed Eccellenza due stagioni fa. Cresciuto nelle giovanili biancocelesti, ha inoltre indossato la casacca manfredoniana per quattro stagioni di fila dal 2010 al 2014 tra Eccellenza e Serie D (con altri 24 gol totali messi a segno) e nella stagione 2017/2018 collezionando dodici presenze e quattro centri in Serie D prima di trasferirsi al Barletta, in Eccellenza, a metà stagione. In carriera ha inoltre giocato per Renato Curi Angolana, Centobuchi, Lucera, Val di Sangro, Atletico Vieste, Fidelis Andria, Paternò, Vigor Trani, Termoli e Gioventù Calcio Dauna tra Serie C1, Eccellenza e Promozione.

La società giallogranata ha inoltre ufficializzato il tesseramento dell'under, classe 2005, Danilo Rossetti, esterno di centrocampo.

Infine una curiosità: ben tre protagonisti della passata stagione con la maglia del San Severo si sono accordati con il Bisceglie di mister Franco Cinque (ex Manfredonia), prossimo avversario dei giallogranata. Si tratta dei centrocampisti Rodolfo De Vivo (capitano, già passato alla Scafatese nel corso della sessione di mercato invernale) e Ruggiero Paolillo nonché dell'attaccante Michele Consolazio.