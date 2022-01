Calciomercato Foggia, perfezionato lo scambio con il Campobasso: arriva Vitali, Merkaj saluta

Serie C Girone C

È Pablo Vitali il secondo volto nuovo di questa finestra di mercato per il Foggia di Zeman. L'esterno offensivo di papà italiano e mamma spagnola, arriva a titolo definitivo dal Campobasso. Percorso inverso per Olger Merkaj, che lascia il club rossonero dopo sei mesi.

Classe 2002, Vitali è cresciuto nel settore giovanile dell'Atletico Fidene. Nel 2020 ha vinto il campionato di Eccellenza laziale nelle file del Montespaccato, con 2 reti in 15 presenze. La scorsa stagione il salto in serie D a Campobasso, con cui ha conquistato un'altra promozione realizzando 6 gol in 24 presenze. Nella prima parte della stagione in corso ha messo a referto 16 presenze e un gol.

Vitali ha firmato un contratto di due anni e mezzo con opzione per la stagione 2024/2025.

A titolo definitivo si trasferisce anche Merkaj, contrariamente alle ipotesi di conferma ventilate poche settimane fa. L'attaccante albanese lascia Foggia dopo aver collezionato 20 presenze e 3 gol tra campionato e coppa.