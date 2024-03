Tegola Foggia, Carillo dovrà operarsi al ginocchio: stagione finita

Arrivano brutte notizie dall'infermeria del Foggia. Luigi Carillo dovrà operarsi al ginocchio e per lui la stagione si è di fatto conclusa. Il difensore partenopeo, uscito anzitempo nella gara interna con il Crotone per un problema al ginocchio, si è sottoposto a ulteriori esami strumentali nei quali è stata riscontrata una lesione parziale al legamento crociato, per la quale si renderà necessario un intervento chirurgico.

Considerando i classici tempi di recupero (circa sei mesi), Mirko Cudini non potrà più fare affidamento sul calciatore per quest'ultimo segmento di stagione. Un guaio piuttosto serio per il Foggia, che perde il suo leader difensivo nonché uno dei giocatori più carismatici. Senza contare il buco che si verrà a creare in un reparto che ha sempre avuto gli uomini contati, anche dopo il rivoluzionario mercato di gennaio.

Difficile ipotizzare a un ricorso del club al mercato degli svincolati, dove figurano giocatori inattivi dal luglio 2023. Cudini dovrà fare affidamento sui calciatori in rosa, magari provando ad adattare i giocatori più duttili, come Giovanni Di Noia, già provato come difensore nella prima parte di stagione.

Intanto, rientra Carlos Embalo, che ha smaltito il guaio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Con il Picerno non dovrebbe esserci ancora capitan Alberto Rizzo, che sta proseguendo la fase di recupero. L'altro centrale difensivo Marzupio, anch'egli infortunatosi al ginocchio, ha iniziato a svolgere i primi esercizi atletici. Tuttavia, i suoi tempi di recupero restano ancora lunghi.