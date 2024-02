Granieri e Vocale della Gioventu Calcio San Severo convocati in rappresentativa nazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Proprio nella stagione in cui la scuola calcio Gioventù Calcio di San Severo è diventata 'Scuola calcio elite', arriva la convocazione di ben due ragazzi facenti parte del gruppo under 15 regionale, nella nazionale Area Sud. Erano più di 10 anni che San Severo non portava un ragazzo in rappresentativa nazionale, la Gioventù Calcio San Severo in un colpo solo ne ha portati ben due. In Regione Puglia dei sette ragazzi convocati, due sono Marco Granieri e Luigi Vocale, gli unici due ragazzi della provincia di Foggia