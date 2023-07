Audace Cerignola: via alla campagna abbonamenti

Al via la campagna abbonamenti 2023/2024 dell'Audace Cerignola. Fino a domenica 30 luglio vendita aperta solo per gli abbonati nella passata stagione. Questi potranno esercitare il diritto di prelazione prenotando settore, fila e posto della stagione 2022/2023. Da lunedì 31 luglio la campagna abbonamenti sarà aperta a tutti i nuovi abbonati.

Quattro le tipologie di colore proposte per gli abbonamenti: blu per quello intero, rosa per le donne, verde per la fascia 11-16 anni e grigio per quella over 65.

L’abbonamento è valevole per 18 giornate di campionato. Una giornata, così come previsto, è "pro Audace".

Sarà possibile prenotarsi solo presso i seguenti punti vendita autorizzati:

SNAY PAY

Piazza Plebiscito, 67/69

TABACCHERIA UNICO

Via Di Vittorio, 68

PREZZI

INTERO

TRIBUNA LATERALE/INFERIORE 230 EURO – DISTINTI 180 EURO – CURVA 130 EURO

RIDOTTO DONNA

TRIBUNA LATERALE/INFERIORE 190 EURO – DISTINTI 140 EURO – CURVA 100 EURO

RIDOTTO BIMBI (11-16 ANNI)

TRIBUNA LATERALE/INFERIORE 190 EURO – DISTINTI 140 EURO – CURVA 100 EURO

RIDOTTO (OVER 65 ANNI)

TRIBUNA LATERALE/INFERIORE 210 EURO – DISTINTI 160 EURO – CURVA 100 EURO

Il patron Nicola Grieco chiama a raccolta tutti i tifosi gialloblù: "Ne abbiamo vissute tante di avventure insieme, condite da momenti belli e indimenticabili. Voi tutti sapete bene cosa provo per Cerignola e per l'Audace. Un sentimento indelebile che mi porta ogni anno a compiere la stessa scelta: crescere insieme. Cerco ogni giorno di esaudire i vostri desideri, per allestire una squadra che vi faccia divertire ma nello stesso tempo onori i nostri colori. Lavorando con dedizione e amore per la mia città. Non vi nego però che anche io ho un sogno: quello di vedervi tutti al Monterisi. Ed è per questo che ho deciso prezzi popolari per tutti per la campagna abbonamenti 2023/2024. Tutto questo perché credo che noi cerignolani siamo un popolo incredibilmente coraggioso e ambizioso Sono sicuro che questa volta mi stupirete".