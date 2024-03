Crisi nera per l'Audace: al 'Monterisi' il Monopoli rimonta e vince

Non si ferma il periodaccio dell'Audace Cerignola, che al 'Monterisi' sciupa l'ennesima occasione di rilancio e cede al Monopoli. Un 1-3 pensatissimo per la squadra di Tisci, la cui panchina potrebbe seriamente iniziare a traballare. Gli ofantini non vincono ormai dal 27 gennaio (4-2 al Crotone): da allora sono arrivati 5 miseri punti in 8 partite, e solo l'andamento lento di molte rivali tiene in piedi la corsa ai playoff, distanti solo un punto.

Non è bastato il gol di Vuthaj, che al 27' ha sbloccato il match con un preciso tap in dopo una corta respinta di Gelmi su conclusione di Tascone. La gioia del vantaggio è durata poco: sei minuti dopo Tommasini ha trovato il pari con una gran conclusione dalla distanza.

Nella ripresa, si è consumata la rimonta, con Borello che al 9' ha ricevuto palla in area e ha superato il rientrante Krapikas, dopo aver superato Visentin. Ad arrotondare il punteggio è stato l'ex Sosa, lesto a intercettare un rinvio di Krapikas e a batterlo con una precisa conclusione.

Audace Cerignola-Monopoli 1-3: il tabellino

CERIGNOLA (4–3-1-2) Krapikas; Coccia (35’st Russo), Visentin, Allegrini (1’st Gonnelli), Tentardini; Bianchini (19’st D’Andrea), Bianco (35’ st Leonetti), Tascone (19’st Ghisolfi); Ruggiero; Vuthaj, Malcore. A disp.: Fares, Barosi, Bezzo, Carnevale. Allenatore: Tisci.

MONOPOLI (3-4-1-2) Gelmi; Fornasier, Bizzotto, Ferrini; Arioli (1’st Angileri), Ardizzone, Iaccarino (1’st De Risio), Barlocco; Borello (41’st Bulevardi); Tommasini, Grandolfo (41’st Sosa). A disp.: Dalmasso, La Vardera, Simone, Cubretovic, Vitale. Allenatore: Anaclerio.

Arbitro: Scatena di Avezzano

Assistenti: Monaco di Termoli – Pizzoni di Frattamaggiore

Marcatori: 27’pt Vuthaj (AC), 33’pt Tommasini (M), 9’st Borello (M), 49’st Sosa (M)

Ammoniti: Ferrini (M), Malcore (AC), Visentin (AC)