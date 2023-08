L'Atletico Torremaggiore è già pronto per la Promozione

L'Atletico Torremaggiore si è mosso per tempo, ufficializzando rinnovi a raffica dei protagonisti dello scorso torneo di Prima Categoria molisana, ben prima che arrivasse l'agognato ripescaggio in Promozione. Stavolta, a differenza di due stagioni fa, l'impressione è che i rossoblu di mister Acquafresca non dovranno certamente penare per ottenere l'obiettivo minimo stagionale che non può che essere una tranquilla salvezza. Per ottenerla ci si affiderà ad elementi di comprovata esperienza, sia anagrafica che di categoria, considerato che non pochi sono i componenti della rosa torremaggiorese che la Promozione l'hanno già disputata, tutti assieme e sotto la guida dello stesso allenatore, ormai una vera e propria "istituzione".

Tra i pali confermato il trio composto da Antonello Coccia, classe 1993 che sarà il titolare e dai "senior" Michele Sacco e Angelo Soldano rispettivamente classe 1985 e 1980. In difesa confermati gli esperti Michele Beccia, classe 1994 e due gol nella passata stagione; Nicola Ferrara e Antonio Russo, entrambi classe 1988; Antonio Pettolino, classe 1991 e due gol messi a segno nello scorso campionato. Assieme a loro ci saranno i giovani Michele Cassone, classe 2003, e Francesco Saltamacchia, classe 2004, anch'essi confermati. Unico volto nuovo quello del classe 2005 Andrea Caputo, proveniente dall'Audax San Severo.

A centrocampo altro blocco di conferme: Francesco Casano, classe 2000 e otto gol nell'ultima stagione; Giovanni Costantino e Alessandro D'Orsi, entrambi classe 1990 ed entrambi andati a segno tre volte nell'ultimo torneo; Michele Faienza, classe 1998 e quattro gol nell'ultimo campionato; Matteo Orsi, classe 1995, autore di tre reti. Confermato anche il classe 2002 Alex Antonucci mentre l'unico volto nuovo è quello di Nicola Pironti, classe 1984, che torna al calcio giocato dopo un periodo di stop.

In attacco non si poteva che ripartire dal bomber Alessandro Avellino, classe 2000, autore di ben 18 gol nella passata stagione. Con lui confermati anche Michele Acquafresca, classe 1998 e autore di tre gol nello scorso campionato e l'esperto Michele Donatacci, classe 1985 autore di una rete. Volti nuovi quelli di Raffaele Orsi, classe 1997, anch'egli al rientro sul rettangolo verde dopo un periodo di stop e Domenico Guerrieri, classe 2002, reduce dalle esperienze con Eagles San Severo e Real Guglionesi.