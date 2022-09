Ancora un attaccante per l'Audace Cerignola

Se c'è un reparto dove il Cerignola ha bisogno di sfoltire anziché aggiungere carne a cuocere è il reparto d'attacco. Invece i gialloblu comunicano il tesseramento di Giuseppe Montaperto, classe 2000, nell'ultima stagione al Teramo dove ha collezionato undici presenze. L’esterno offensivo, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, nella stagione 2017/2018, reduce da un campionato Under 17 dove totalizza 23 presenze e 11 reti, passa in prestito alla Juventus Under 19 dove colleziona 6 presenze e 1 gol. Tornato a Empoli, nella stagione 2019/2020, sbarca in serie C con la casacca della Pianese dove mette assieme altre 22 presenze e una rete. Nella stagione successiva è ancora in C con la Cavese dove segna un gol in 19 apparizioni.