Il Lucera resiste mezz'ora ma il Foggia dilaga nella ripresa

Buona prova per il Foggia di mister Cudini che batte il Lucera in amichevole al campo Figc. Davanti a un pubblico numeroso, segno tangibile dell'amore dei tifosi per i colori rossoneri a prescindere dalle traversie societarie, i Satanelli battono il Lucera di mister Palmieri, alla prima uscita stagionale dopo ben 21 giorni di preparazione. L'albiceleste regge bene l'urto con i più quotati avversari che infatti ci mettono più di 20 minuti prima di passare con Vitali. Ci pensa poi Beretta a chiudere la prima frazione con il più classico dei risultati. Nella ripresa il divario tecnico tra le due squadre diventa più evidente e i rossoneri dilagano con Martini, Di Noia e Tonin che vanno a segno nei primi dieci minuti. Poi tocca a Peralta, al figlio d'arte Agnelli e a Divietro fissare il finale sul 8-0.

FOGGIA (4-3-3) - Cucchietti (Dalmasso), Di Modugno, Marzupio, Rizzo, Antonacci (Papazov); Martini (Rossi), Marino (Pazienza), Schenetti (Di Noia); Peralta (Divietro), Beretta (Agnelli), Vitali (Tonin). In panchina: De Simone, Garattoni, Brancato. Allenatore: Mirko Cudini

LUCERA (4-3-3) - Carella, Manna (Anzano), Botticelli (Lo Vasto), Colonna (Costantino), Cocinelli (Croce); Gallo, Ricciardi (Manna), Ventura; Pozzozengaro, Innocent, Balletta (Clemente). In panchina: Barbaro, Corcelli, Guascito. Allenatore: Costanzo Palmieri

RETI - 1° tempo 30' Vitali 35' Beretta. 2° tempo 50' Martini, 55' Di Noia, 60' Tonin, 65' Peralta, 73' Agnelli, 81' Divietro