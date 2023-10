Serie B: derby pugliese per l'Allianz Pazienza a casa del CJ Basket Taranto

Col vento in poppa grazie ad un buon inizio di campionato e con la voglia di sfatare il tabù Pala Mazzola (storicamente ostile) la Cestistica Città di San Severo si appresta alla prima di due trasferte (l’altra mercoledì a Vicenza), tutt’altro che comode.

GLI AVVERSARI – Il CJ Basket Taranto ha già incrociato i Neri in Supercoppa espugnando il Palacastellana. I padroni di casa sono attualmente tredicesimi in classifica con 2 vinte e 3 perse. Al momento è Reggiani il player più proficuo della compagine di Coach Cottignoli con 15 di media, seguito dal gigante Thioune che viaggia a 14+11 rimbalzi a partita. Conte, Valentini e Fresno completano il quintetto, con Ambrosio, Casanova e Ragagnin pronti sul cubo del cambio.

I NERI – Dopo aver “attentato” per la terza volta su 3 gare interne alle coronarie dei tifosi sono pronti ad affrontare queste due trasferte con la consapevolezza che, almeno una vittoria, rafforzerebbe la propria posizione in seno al gruppetto delle prime. Ne è consapevole coach Nunzi:

“Tutti gli esperti di pronostici, ad inizio campionato, inserivano Taranto tra le squadre più sfavorite ed invece, sia in Supercoppa contro di noi che in campionato, ha dimostrato d’essere un team che ci mette del suo riuscendo nei suoi intenti con molto orgoglio. Dando uno sguardo alla classifica non compare più la casella “zero” delle vittorie, a testimonianza dell’equilibrio assoluto del nostro girone. A parer mio, tranne 6/7 roster oggettivamente costruiti per arrivare a competere ad alti livelli, la CJ rientra tra quelle squadre che possono tranquillamente giocarsi ogni posizione. Dal canto nostro, dobbiamo andar lì per sostenere una partita molto attenta con la consapevolezza che, soprattutto in casa, Taranto riesce ad esprimere una pallacanestro d’aggressività, di buone percentuali al tiro e sarà, come lo è stata la sfida contro Fabriano e Ravenna e come tutte le gare in trasferta, un match ostico“.

GLI ARBITRI – Vincenzo Agnese di Barano d’Ischia (NA) e Alfonso Procida di San Cipriano Picentino (SA).

DOVE-QUANDO-COME – Palazzetto ‘V. Mazzola’, domenica 29 ottobre 2023 ore 18.00 con diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP Pass.