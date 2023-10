Serie B Interregionale: Altra sconfitta per la Sveva Pallacanestro Lucera

Niente da fare per la Sveva Pallacanestro Lucera. Ancora rimandato l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. A portare a casa i due punti e l'Action Now Monopoli al termine di una gara molto combattuta tra due squadre scese in campo con ancora 0 punti all'attivo.

Rimane per i foggiani la buona prestazione alla prima in panchina di coach Vigilante che fa ben sperare per il proseguo della stagione.

CONFERENCE SUD - GIR. G

3A GIORNATA DI ANDATA

