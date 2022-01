Sergio Scarpetta, l'ingegnere orgoglio di Capitanata: è campione del mondo di dama inglese

Il cerignolano Sergio Scarpetta si conferma Campione del Mondo di Dama '3-move'. L'importante vittoria giunge da Oltreoceno: il Campionato del Mondo 3-move si è svolto a a Petal, in Mississippi, nel ‘Tempio della Dama’, e si è concluso sabato 22 gennaio, con il successo di Scarpetta, detentore del titolo iridato, con 4 vittorie a 2 (e 24 pari) sullo sfidante Alex Moiseyev, ex sovietico naturalizzato statunitense ed ex campione mondiale.

Il campionato era stato rinviato nel 2021 a causa della pandemia da Covid-19. Non è stato necessario giocare tutte le 32 partite in programma: il match si è concluso infatti dopo 30 partite. Determinante la penultima giornata, giocata nella notte tra venerdì e sabato (per l’Italia, dato che le partite negli Usa iniziavano alle 10 del mattino, quando in Italia erano le 17), quando Moiseyev si è lasciata sfuggire la vittoria in una posizione nettamente vantaggiosa, dopo di che è crollato psicologicamente e Scarpetta ne ha approfittato per conquistare il quarto successo, a quel punto determinante per le sorti del mondiale.

Si è giocato per il titolo mondiale di dama inglese specialità 3-move (ad apertura sorteggiata), uno dei tre titoli iridati riconosciuti dalla Federdama Mondiale (gli altri due dama inglese ad apertura libera e dama internazionale quest’ultima su damiera di 100 caselle). Sergio Scarpetta, 45 anni, è tesserato per l’associazione sportiva dilettantistica ‘Dama Foggia’. Ha vinto per la prima volta il titolo iridato nel 2014 (quando sconfisse il Maestro Ron King della Barbados).

Recentemente è stato insignito della Medaglia d’oro al valore atletico. Si tratta della più alta onorificenza assegnata dal Coni "agli atleti italiani che abbiano conseguito risultati sportivi ‘assoluti’, titoli o primati a livello mondiale ed europeo o che si siano distinti nei Giochi Olimpici". Un premio all’impegno e alla costanza di Scarpetta, ingegnere elettronico e docente, tra i più bravi damisti d’Italia e re indiscusso di dama inglese.