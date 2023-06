Gargano capitale del motosurf: in arrivo oltre 130 atleti da tutto il mondo

Il Gargano capitale del motosurf. Accadrà dal 16 al 18 giugno quando sul lago di Varano in località San Nicola (e non più a Marina di Rogi Garganico) farà tappa il ‘MotoSurf World Championship’ che – si prevede – attirerà oltre 130 fra atleti e atlete da tutto il mondo. Durante la tre giorni i piloti si sfideranno nei format: Men Open, Men Stock, Women, Juniors ed Electric Challenge competition. Si parte venerdì 16 giugno con le prove libere, sabato 17 ci saranno le gare ad eliminazione, domenica 18 le finali e le premiazioni.

L’evento sportivo è organizzato da ADS ‘Surf Boom’ in collaborazione con ‘One Eventi’, con il patrocinio di Regione Puglia, ‘Pugliapromozione’, ‘FIM Federazione Italiana Motonautica’, comune di Rodi Garganico, comune di Cagnano Varano, Porto Turistico Rodi Garganico e Ferrovie del Gargano.

“Siamo davvero felici di portare in Puglia, per il secondo anno consecutivo, una tappa del campionato mondiale di MotoSurf e non vediamo l’ora di accogliere piloti e accompagnatori, molti dei quali sono già in viaggio, sul Gargano. Per questo, anche se il meteo sarà instabile, il Campionato non potrà essere rimandato e si svolgerà sul Lago di Varano” ha affermato il presidente dell’associazione sportiva ‘Surf Boom’ Cristian Stefania.

"È un onore, per un piccolo paese come il nostro, ospitare un evento di calibro così importante. Questo è stato possibile grazie alla voglia di crescere e di incrementare la cultura sportiva al fine di creare un’economia turistica più ampia correlata al territorio rodiano, garganico e pugliese", ha detto l’assessora al Turismo, Sport e Spettacolo del comune di Rodi Garganico Maria Soccio.

Quest’anno il MSWC è attento anche al sociale. Sostiene, infatti, la campagna di comunicazione ‘Allènati contro la violenza’, promossa dagli assessorati regionali al Welfare e allo Sport per Tutti, e ha l’obiettivo di diffondere l’attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

“Attraverso la nostra campagna di sensibilizzazione - ha spiegato l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone - vogliamo coinvolgere i cittadini e lanciare un messaggio di speranza e rinascita per le nostre comunità. Iniziative come questa devono portare a quel cambiamento culturale necessario e che da troppo tempo auspichiamo. La lotta alla violenza maschile su donne e minori deve interessare tutti gli attori istituzionali, dell'associazionismo e del Terzo settore”.

Il MotoSurf World Championship prevede cinque tappe nel mondo: in Germania a Berlino (dal 24 al 26 maggio), in Italia a Rodi Garganico - Lago di Varano (dal 16 al 18 giugno), in Svezia a Bastad (dall’11 al 13 agosto), in Croazia a Zadar (dal 6 all’8 ottobre) e in Arabia Saudita a Jeddah (dall’1 al 3 dicembre). Durante la tre giorni garganica, oltre alle gare sono previsti momenti di festa, escursioni, show cooking e tour guidati che porteranno i partecipanti alla scoperta del territorio del Parco Nazionale del Gargano.