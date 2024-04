Ciclisti sotto choc per la morte di Enzo, deceduto durante il 'Giro delle Vigne': "Avevi una grinta invidiabile"

Cerignola è sotto choc per la morte improvvisa di Roberto Mansi, il 59enne deceduto ieri in Molise per un malore durante il 'Giro delle Vigne' di ieri 7 aprile partito da San Martino in Pensilis.

Era un atleta amatissimo e valido: "È stato un piacere pedalare al tuo fianco, avevi una grinta invidiabile. Adesso potrai pedalare tra le vette infinite" scrive Domenico, che accompagna il post con alcune foto del suo amico di tante avventure ciclistiche.

"La gioia e l’entusiasmo che mostravi in sella continueranno ad alimentare il ricordo dei tanti bei momenti trascorsi insieme. Oggi lasci in tutti noi un grande vuoto. Possa Dio accoglierti tra le sue vette e dare conforto a Rosy e ai tuoi cari. A Dio caro Enzo" (associazione Bike 3).

Poche ore prima della tragedia, Luigi aveva pubblicato uno scatto con la squadra 'Vultour Bike' di Melfi, di cui faceva parte anche Enzo, amante della natura, della sua terra e innamorato del ciclismo: "Ci sono circostanza che non si riescono a dargli un senso, se solo ci fermassimo a pensare ch’è sono passate solo poche ore da questo scatto, da cui si riflette la tua felicità di gareggiare, e ora… "

"Onorati di aver pedalato con te" il post del Team 010 Bike. Antonio, invece, gli dedica un video: "Questo giro lo dedico a te"

Sgomento Giuseppe: "Non ci sono parole"

Un anno fa l'Asd Bike Cerignola si congratulava con Enzo per aver portato a termine, nel Ravennate, la randonnée 'the4Rando sull'eroica distanza dei 600 km. Un giro epico che gli aveva permesso di acquisire il brevetto valido per l’accesso alla rinomata Paris-Brest-Paris, un evento di 1200 km che si svolge ogni 4 anni, ritenuto l’olimpiade di questa disciplina sportiva ciclistica.

E pensare che il 2023 per Enzo era stato un fantastico per la sua esperienza nel mondo del ciclismo. Aveva raggiunto obiettivi impensabili fino a qualche anno prima.

Aveva conquistato la Maglia Nazionale Italiana, Randonneur Italia, per il quadriennio 2023/2026, ed il premio Randonneur RTMG 2023 nel circuito Magna Grecia.