Circuito Europeo Under 23: il foggiano Iandolo è primo nel fioretto maschile a Brno

Francesco Iandolo conquista il gradino più alto del podio nel circuito europeo under 23 svoltosi a Brno. Lo schermidore foggiano in forza al gruppo sportivo dell’esercito si è imposto in una gara durissima che ha visto la partecipazione di 92 atleti provenienti da tutta Europa. Terzo dopo i gironi, Francesco Pio Iandolo ha iniziato il proprio tabellone ad eliminazione diretta sconfiggendo nel derby azzurro Davide Munarolo per 14-10.

Il fiorettista foggiano, ha poi vinto 15-9 con lo slovacco Pirk nel tabellone da 32 prima di avere la meglio sul ceco Krejcik e conquistarsi un posto nel tabellone dei migliori otto. Per assicurarsi la medaglia ha poi superato lo svizzero Brunner con 15-11 finale che gli ha permesso di raggiungere la semifinale. Dopo aver battuto il croato Spoljar conquista la Sokol Cup grazie alla vittoria nel match conclusivo sull’austriaco Poscharnig per 15-11.

Una vittoria, quella dell’atleta seguito dal maestro Marco Autuori, che rappresenta un motivo di orgoglio anche per la Asd Olympia dove Iandolo si è più volte allenato nella sala scherma diretta dai maestri Marco Siesto e Francesca Zurlo durante la sua permanenza in città. Una vittoria ottenuta grazie anche agli allenamenti personalizzati che i coach Alessia Casolaro e Paolo Fiore, tecnici della sala fitness della struttura, hanno predisposto per lui in vista dell’importante competizione e che, alla fine, hanno dato i loro frutti.

Medaglia di bronzo per Jacopo Bonato che si era piazzato primo al termine della fase a gironi e nel tabellone di eliminazione diretta nei primi due match ha avuto la meglio sul romeno Ciobanica per 15-5 e poi del portoghese Macedo con un 15-7. Negli ottavi di finale ha battuto nel derby Isaia Napolitano 15-8 prima di conquistare la medaglia con una vittoria nell’altro incontro tra italiani superando Marco Proietti per 15-12. In semifinale è stato poi sconfitto dall’austriaco Poscharnig con il 15-7. Prestazioni positive e piazzamenti tra i “top 8” anche per Marco Proietti e Leonardo Uscicco che si sono classificati rispettivamente al 7° e all’8° posto.

CIRCUITO EUROPEO UNDER 23 FIORETTO MASCHILE – Brno (Cze), 4 marzo 2023

Classifica (89): 1. Francesco Pio Iandolo (ITA), 2. Johannes Poscharnig (Aut), 3. Borna Spoljar (Cro), 3. Jacopo Bonato (ITA).

Gli altri italiani: 7. Marco Proietti, 8. Leonardo Usicco, 11. Federico Greganti, 12. Enrico Giovanni Lauria, 15. Isaia Napolitano, 16. Matteo Quaglietti, 17. Matteo Panazzolo, 18. Francesco Ciabatti, 21. Francesco Cercaci, 36. Antonio Roman Gai, 40. Enrico Zanatta, 41. Matteo Troiani, 63. Davide Munarolo.