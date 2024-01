Sciabola e fioretto in pedana: tanti appassionati al Padiglione 71 della Fiera di Foggia

Un afflusso notevole di sportivi ed appassionati ha affollato il padiglione 71 della Fiera di Foggiae caratterizzato la seconda prova nazionale cadetti under 17, in corso di svolgimento nel capoluogo dauno.

Dopo il sabato del fioretto femminile e della sciabola maschile, la seconda giornata ha visto salire in pedana i fiorettisti e le sciabolatrici provenienti da ogni parte d’Italia. Come da format, la mattinata è dedicata ai turni eliminatori che formeranno il tabellone ad eliminazione diretta, con le conseguenti gare che avranno luogo dalle prime ore del pomeriggio.

Nel fioretto maschile Elia Pasin (del club Scherma Treviso M. Ettore Geslao) ha chiuso in testa la classifica dei gironi eliminatori, seguito da Emanuele Iaquinta del Frascati Scherma. A ridosso del podio, Jacopo Del Torto di Pisa Scherma e Federico Sposato di Roma Scherma. Nella sciabola femminile, a gare eliminatorie ancora in corso, primo posto provvisorio per Francesca Tommaselli di Roma Scherma.

Come detto, nel pomeriggio via agli ottavi di finale di entrambe le specialità. In mattinata, anche la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha visitato il padiglione 71, durante lo svolgimento delle gare (nella foto in basso).