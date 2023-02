Foggia sul gradino più alto del podio con Mastrullo: lo sciabolatore è campione europeo under 20 di sciabola

Strepitosa prestazione di Marco Mastrullo che ai Campionati Europei Giovani e Cadetti di Tallinn, in Estonia, si laurea campione d’Europa Under 20. Lo sciabolatore foggiano, cresciuto nelle file del Circolo Schermistico Dauno ed attualmente tesserato per la Virtus Bologna (lo stesso club del due volte argento olimpico Gigi Samele, ndr), è stato protagonista di un crescendo entusiasmante: nel primo turno della diretta ha regolato col punteggio di 15-11 il tedesco Robert Piecha, poi ha inflitto un eloquente 15-6 al bulgaro Viktor Filev e negli ottavi ha sconfitto per 15-12 l’azero Mulad Akbarov; Mastrullo si è poi assicurato una medaglia battendo nei quarti di finale l’altro bulgaro Todor Stoychev e in semifinale si è imposto per 15-10 a spese del turco Tolga Aslan.

Grandi emozioni in una finale mozzafiato con l’ucraino Dariy Lukashenko, decisa all’ultima stoccata, che ha regalato allo sciabolatore foggiano il metallo più pregiato. "Non trovo le parole per descrivere questa giornata – ha commentato Mastrullo – e le emozioni che ho vissuto. Ero venuto qui per portare a casa un bel risultato, ma non avrei mai pensato di laurearmi addirittura campione d’Europa. Dedico questa medaglia alla mia famiglia, ai miei amici e alla mia ragazza ed al mio allenatore Tommaso Dentico”, ha poi chiosato il giovane atleta foggiano sempre fiero delle proprie origini e della propria fede calcistica, come mostra la foto che lo ritrae con indosso la maglia del Foggia calcio e una sciarpa rossonera tra le mani.

Nella stessa gara l’altro sciabolatore pugliese Emanuele Nardella si è classificato al decimo posto. I due torneranno in pedana martedì 28 febbraio, ultima giornata della rassegna continentale, per la gara a squadre di sciabola maschile assieme ai compagni di Nazionale Edoardo Cantini e Marco Stigliano.