Muay Thai, la pluricampionessa Chantal Ughi a San Giovanni Rotondo

Sarà Chantal Ughi, attrice, modella e pluricampionessa di Muay Thai, l'ospite della quarta edizione di 'Testimonianza per la vita' che si svolgerà venerdì 12 e sabato 13 aprile in collaborazione con l'assessorato allo Sport del Comune di San Giovanni Rotondo, che prevede anche uno stage presso il centro sportivo 'Golden Center Club'.

Il doppio appuntamento, oltre agli incontri del mattino con gli studenti degli istituti scolastici superiori e a quello con la cittadinanza a Palazzo di Città alla presenza del sindaco Michele Crisetti e dell'assessora allo Sport Lucia Palladino, si concluderà a cena presso il ristorante Imperium.

L'ideatore dell'evento è Stefano De Bonis.

Chantal nasce a Milano dove lavora come attrice, vocalist, modella e autrice di svariati videoclip; ha girato film per Peter del Monte, Citto Maselli, Giuseppe Piccioni. Dopo aver studiato a Londra presso la Royal Academy of Dramatic Arts si è trasferita a New York dove ha recitato nel film 'The Big Apple', che ha vinto il premio del pubblico al festival del film e video a Las Vegas.

Nel gennaio 2008 decide di trasferirsi in Thailandia per realizzare un documentario sulle donne che praticano la boxe thailandese in una prigione di Chiang Mai. In Thailandia si appassiona alla Muay Thai e ci resta per 5 anni. Nel film 'Ciao Amore, vado a combattere', Chantal racconta la storia della sua vita sportiva; il film è un docu-dramma che ha vinto numerosi festival cinematografici in tutto il mondo, tra cui il Festival Biografilm di Bologna, il Festival del Cinema di Città del Messico ed è stato nominato ai Nastri D'argento.

Una testimonianza per la vita finalizzata a far capire che lo sport ha il potere di rendere l'individuo più forte e di costruire una società migliore in un'epoca di vera emergenza sociale: "Ne abbiamo veramente bisogno. Speriamo che le arti marziali, come suggerito da Susanna Tamaro al Ministro della Pubblica Istruzione, facciano ingresso nella scuola pubblica".

La campionessa incontrerà i piccoli pazienti della pediatria oncologica nel pomeriggio del 13 aprile, che da pochi mesi ogni sabato praticano alcuni esercizi delle arti marziali con l’organizzazione mondiale Kids Kicking Cancer, per donare un guantino portachiavi al fine di incoraggiarli a lottare per vincere la loro battaglia più importante.

L'incontro in Comune sarà moderato dal giornalista Giulio Siena, che insieme al neuropsichiatra infantile Michele Germano,spiegherà gli effetti fortificanti dello sport nazionale thailandese: la Muay Thai; sport orientale arrivato per la prima volta a San Giovanni Rotondo nel 1997 grazie a Stefano De Bonis, insegnante di Muay Thai con esperienze di Body Guard al fianco di numerosi Vip, con un passato ricco di competizioni sportive in varie discipline marziali (nel 1992 ha conquistato a Napoli il titolo di Campione Italiano di Kung Fu con la scuola Oriental Sport del maestro Aldo Fini, dove ha iniziato a praticare le arti marziali grazie all’amico fraterno Gino Lalla) e allievo del grande maestro di Muay Thai modenese Michele Araldi.