Dove gustare la vera pizza napoletana a Foggia: La storia di Angelo e l'incontro con Errico Porzio

Per molti anni era meglio conosciuta come pizzeria 'Europa', attività di famiglia dove Angelo era il pizzaiolo. Poi arrivò un periodo buio per il giovane foggiano che non volle arrendersi alla depressione. La sua storia era molto simile a quella di Andrea, giovane pizzaiolo che, lavorando alla 'corte' di Errico Porzio, famoso imprenditore napoletano, cercava di riprendersi la sua vita. Ma una sera, Andrea, finito di lavorare in pizzeria, uscì e si tolse la vita.

Quando Angelo Luprano contattó Porzio chiedendogli aiuto, al pizzaiolo partenopeo balzó immediatamente agli occhi quanto la storia Angelo si intrecciasse con quella di Andrea. Così decise di dargli una mano. Dopo 3 mesi di corsi nell'attività di Soccavo, nei quartieri spagnoli di Napoli e tornato a Foggia, ha ristrutturato il locale, cambiato nome all'attività e dato il via alla prima pizzeria con il cuore napoletano. Così è nata Makò, in via Manerba 4-6, con l'intento di portare la vera pizza napoletana a Foggia, con ingredienti provenienti direttamente dalla Campania.

L'inaugurazione, lunedì 24 aprile, ha visto centinaia di clienti accalcarsi per assaggiare la 'pizza a portafoglio', cavallo di battaglia dello street food della città del Vesuvio. Non è mancato, all'evento di apertura, come chiosa di questo percorso, lo stesso Errico Porzio, famoso pizzaiolo nonché seguitissimo tiktoker.

Per Angelo e la sua famiglia parte così una seconda vita lavorativa, con l'obiettivo di scostarsi dalla solita pizza al piatto, portando sulle tavole foggiane il sapore di Napoli.