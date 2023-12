A Carapelle l'arte della pizza: da quella al metro alla pizza napoletana

Negli ultimi anni, la percezione della qualità alimentare si è affinata grazie anche ai programmi televisivi di cucina. Se in passato ci si accontentava al ristorante o in pizzeria, oggi i clienti sono più attenti ai sapori, agli odori e alla qualità delle materie prime. Questo vale sia per i piatti dei ristoranti che per le pizze. Il tempo della classica pizza senza pregi né difetti è passato; chi consuma una pizza oggi ricerca anche la qualità delle farine.

Giovanni Rinaldi ha colto queste caratteristiche con la sua pizzeria New Concept a Carapelle. Partita come una semplice pizzeria al taglio per l'asporto, ha ampliato le sue offerte trasformando il suo servizio da bancone a servizio ai tavoli, ridefinendo così la sua concezione di pizza. La pizzeria New Concept lavora ora le pizze con farine pregiate, preservandone i profumi e i sapori, senza trascurare la digeribilità, un punto cruciale per molte pizze.

Giovanni racconta l'evoluzione dietro al banco di lavoro, come ha scoperto la vasta scelta di farine pregiate e semi integrali per la lavorazione dell'impasto, cercando di creare un prodotto unico nel suo genere. Ha introdotto pizze al piatto e al metro, offrendo ai clienti un'ampia esperienza degustativa. La sua passione e dedizione lo hanno spinto verso la pizza "contemporanea", una rivisitazione della pizza napoletana con un impasto leggero a lunga lievitazione, cornicione alto e alveolato, pomodoro biologico e farine macinate a pietra, unite a lunga lievitazione e a prodotti per il topping di fattura artigianale e di qualità.

La pizzeria New Concept si trova a Carapelle, in via della Repubblica, 12.