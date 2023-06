La necessità di una pausa, a scuola o al lavoro, e l'importanza di un buon caffè

L'Italia, si sa, ama il caffè più di ogni altra nazione. Spesso la pausa per gustare una buona tazzina diventa motivo di incontri lavorativi o per incontrare un amico. Oltre al caffè durante la colazione, le pause durante la mattinata o nel pomeriggio sono d'obbligo per rigenerarsi e continuare con il proprio lavoro.

Oltre al classico caffè in tazza calda del bar, ormai i distributori di bevande calde e fredde e di snack si trovano dappertutto. Dai corridoi sul luogo di lavoro agli spazi comuni nelle scuole. Negli anni 2000 c'è stata anche una sit-com ambientata completamente al cospetto della "macchinetta del caffè", dove i dipendenti di un'azienda intrecciavano le proprie vite. L'azienda foggiana Sud Matic, fondata nel 1987, si è concentrata su questo campo, specializzandosi nella distribuzione di bevande calde e fredde, nonché di snack adatti per una breve pausa. La loro storia inizia alla fine degli anni '80, quando Daniele Rosati, con solo 5 macchine e una Fiat 126, girava per la provincia di Foggia installando i primi distributori automatici. Oggi Sud Matic è leader in questo settore, puntando tutto sulla qualità dei prodotti e dell'assistenza.

Ed è proprio l'importanza della qualità del caffè che fa la differenza: i chicchi di caffè macinati al momento dell'erogazione garantiscono una fragranza sempre ottima.

Per soddisfare le esigenze dell'utente finale, Sud Matic installa distributori che possono essere gestiti da remoto, in modo da poter risolvere ogni sorta di problema in tempo reale, evitando l'attesa di un tecnico che si rechi sul posto. A questo si aggiunge l'attenzione dell'azienda all'eco sostenibilità. Per questo le loro macchine utilizzano la tecnologia CO2, un gas con un impatto sull'ambiente quasi nullo.

Sud Matic ha sede a Foggia, in via Camporeale, e opera principalmente in Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il loro sito web o contattarli al numero di telefono 0881.610360.