La metamorfosi del matrimonio, location e abiti diventano sempre più esclusivi

Un cambiamento che negli ultimi anni ha visto il giorno del matrimonio diventare un evento spesso celebrato in spiaggia, nelle vigne o in luoghi non convenzionali. E con questo cambiamento si sono trasformati anche gli abiti, sia degli sposi che degli invitati.

Come ci spiega Ivana La Gatta, titolare dell'Atelier Rafyva, "il matrimonio si è ormai trasformato in uno status symbol. Riceviamo richieste di vestiti da sposa corti, colorati o comunque diversi dai tradizionali".

L'atelier Rafyva, situato a Foggia in viale Michelangelo 47/I, da anni veste spose e invitati, ascoltando le loro esigenze, i gusti e le richieste, per poi creare un abito esclusivo, confezionato appositamente dal loro reparto sartoriale. Ed è proprio attraverso queste esperienze che Ivana La Gatta, insieme alla madre Raffaella Sica, coglie i cambiamenti nel settore della moda e nel trend dei matrimoni.

Riconosciuto come "Eccellenza Italiana" per la loro dedizione e attenzione nella realizzazione degli abiti, partendo dal disegno e capendo lo stato d'animo delle loro clienti, l'atelier Rafyva si è guadagnato una fetta di mercato per coloro che cercano sempre più spesso capi esclusivi, realizzati secondo i loro gusti e sapendo che non verranno riprodotti per altri, rendendoli unici.

Inoltre, lo staff dell'Atelier Rafyva è stato selezionato da "Miss Europe Continental", il prestigioso concorso di bellezza trasmesso su Prime Video, per vestire una delle partecipanti alla decima edizione del concorso.