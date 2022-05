Volontari ripuliscono il Rione Biccari, residente li ringrazia donando bottigliette d'acqua

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nel week-end alcuni cittadini foggiani si sono riuniti per un intervento di raccolta rifiuti al Rione Biccari. I volontari de La Via della Felicità, l’associazione Bell’Anatroccolo e il sig. Aldo, presidente del comitato del quartiere, hanno ridato decoro e bellezza alla zona. Muniti di guanti, sacchetti e pinze, i volontari hanno raccolto tutti i rifiuti abbandonati lungo le vie del quartiere partendo dalla Chiesa di San Filippo Neri. C'era di tutto: cartacce, plastica, lattine, bottiglie di vetro, cartoni e ancora qualche mascherina. Una residente del posto ha donato ai volontari diverse bottigliette d’acqua fresche, ringraziandoli per il lavoro che stavano svolgendo. Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, informa che le attività continueranno anche durante il periodo estivo in arrivo.