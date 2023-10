Ugo Rill è tornato al suo posto, l'originale era stato rubato

L'Ugo Rill sottratto all'ingresso del Bar Duetto nel pomeriggio del 24 settembre scorso non è mai stato restituito. Alfredo De Martino, titolare dell'attività di Corso Vittorio Emanuele II, ha reso noto che a partire da ieri 4 ottobre, un nuovo prototipo di gorilla accoglie i clienti. Stesso nome, stesso sguardo. Chi vorrà potrà pertanto ritornare a fare un selfie con Ugo, al quale già in tanti hanno dato il bentornato.

De Martino precisa di non aver mai chiesto a nessuno di contribuire alla spesa per riacquistare Ugo, tuttavia ha ringraziato chi si è prodigato per questa gentile iniziativa. Il riferimento che avevano avviato su GoFundMe una raccolta fondi attraverso la quale erano stati raccolti 110 euro rispetto all'obiettivo fissato a 150.

Resta l'amarezza per il gesto del ladruncolo che da un giorno all'altro ha tolto ai bambini il sorriso di poter abbracciare l'animale. Comunque da ieri un altro Ugo Rill è comodamente seduto su una sedia del Bar Duetto.